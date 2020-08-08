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Посол РФ раскрыл причину иностранной провокации с задержанием россиян в Минске

08 августа 2020, 11:15  •  91 • Политика
Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
Дипломат уверен, что сложившаяся история - чья-то "масштабная афера"
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался о задержании 33 россиян в Минске. По его словам, некоторые обстоятельства указывают на то, что вся эта история – провокация, которую организовала третья сторона.
Цель этой акции, как рассказал дипломат, испортить отношения между двумя государствами во время подготовки к выборам нового главы Белоруссии. Мезенцев добавил, что белорусские правоохранители в данных обстоятельствах сурово восприняли то, что эта группа людей оказалась на территории Республики, не обладая всей информацией и не сотрудничая с российскими коллегами.
Посол подчеркнул, что проверка СК РФ по этом делу докажет, что эта история была кем-то заказана, а россиян в нее просто впутали. По его словам, организаторы из-за рубежа планировали таким образом ухудшить многолетнюю дружбу Москвы и Минска.
Мезенцев считает, что справедливо будет отпустить россиян домой в скором времени. При этом он заверил, что Россия не будет делать то, что может привести к нарушению порядка или росту напряженности в Белоруссии, передает РИА "Новости".
Дипломат также поведал, что сотрудники консульства общались с задержанными и те не понимают причин предъявленных обвинений и, почему их взяли под стражу. Посол отметил, что россияне не жалуются на условия содержания.
Группу из 33 россиян задержали в Минске 29 июля. В Белоруссии сочли, что граждане РФ – сотрудники ЧВК "Вагнер". Позже стало известно, что они работают в ЧОП. Однако в Минске не верят в то, что россияне случайно пропустили самолет в Стамбул и что они туда направлялись. СМИ писали, что провокацию организовал Киев.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

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