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Посол РФ прокомментировал заявление США о мониторинге выборов в ГД

07 августа 2021, 04:15  •  116 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Госдепа с критикой российских властей, которые якобы препятствуют мониторингу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выборов в Госдуму.
«Заявление Госдепартамента, мягко говоря, вызывает недоумение. Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ», — приводятся слова Антонова на странице посольства в Facebook.
В посольстве также подчеркнули, что независимый мониторинг за процессом голосования не в полной мере зависит от количества наблюдателей.
Накануне Госдеп опубликовал пресс-релиз, в котором поддержал решение ОБСЕ отказаться от наблюдательной миссии на выборах в Госдуму. В департаменте отметили, что, несмотря на возникшие условия, Россия «не сможет скрыться от международного внимания».
О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение тем, что Россия ограничила число наблюдателей от организации до 60 человек из-за пандемии коронавируса.
В МИДе заявили, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах в ГД не окажет влияния на качество наблюдательного процесса. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что РФ так и не получила внятных объяснений, почему параметры, приводившие к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к России.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что глубоко сожалеет в связи с решением БДИПЧ ОБСЕ. По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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