Посол РФ: правительство Великобритании уничтожает все возможные улики в деле Скрипалей

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ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правительство Великобритании уничтожает все возможные улики в деле Скрипалей. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик", - сказал он.

Российская сторона имеет все основания считать исчезновение Скрипалей их похищением, добавил Яковенко.

"Учитывая все факты, у нас сейчас есть больше причин определять данную ситуацию, как похищение двоих российских граждан", - сказал он.