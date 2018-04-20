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Посол РФ: правительство Великобритании уничтожает все возможные улики в деле Скрипалей

20 апреля 2018, 15:54  •  64 • Политика

ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Правительство Великобритании уничтожает все возможные улики в деле Скрипалей. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"У нас создается впечатление, что британское правительство целенаправленно следует курсу уничтожения всех возможных улик", - сказал он.

Российская сторона имеет все основания считать исчезновение Скрипалей их похищением, добавил Яковенко.

"Учитывая все факты, у нас сейчас есть больше причин определять данную ситуацию, как похищение двоих российских граждан", - сказал он.

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