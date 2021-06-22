Посол РФ ответил на слова Меркель о важности диалога ЕС и России

Москва никогда не прерывала диалог с Берлином и не отказывалась ни от одного диалогового формата, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев во вторник, 22 июня.

Так посол прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая перед началом переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном 18 июня заявила, что Евросоюз (ЕС) и США должны вести диалог с Россией.

«Мы из диалога никогда не выходили, по нашей инициативе никакие диалоговые форматы не прерывались, мы по-прежнему активно работаем, как вы видите, и по линии высшего руководства страны, по линии парламентариев — сегодня, как вы знаете, в Берлине делегация российских депутатов <...>, делегация МИД России, которая приехала на конференцию по Ливии, у нас продолжаются межобщественные контакты», — заявил Нечаев журналистам.

В связи с этим все спекуляции по поводу прерванного диалога являются недобросовестными и не заслуживают внимания, заключил посол.

Ранее, 17 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стратегия ЕС в отношении России не приближает перспективу нормализации отношений между Москвой и Брюсселем. Она также раскритиковала заявленные ЕС намерения «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать» в отношениях с Москвой.

16 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на то, что у ЕС не будет необходимости вводить новые санкции против России. Глава дипломатии указал, что введение санкций будет свидетельствовать о дальнейшем ухудшении двусторонних отношений.