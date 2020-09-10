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Посол РФ отверг возможность обмена осужденных в России американцев
10 сентября 2020, 03:05 • 44 • Политика
Тема возможного обмена осужденного в РФ за шпионаж американского гражданина Пола Уилана на осужденных в США российских граждан Константина Ярошенко и Виктора Бута посольством России в Вашингтоне никогда не поднималась. Об этом в среду, 9 сентября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Тема обмена осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась», — приводятся слова Антонова в Facebook дипмиссии.
Таким образом дипломат прокомментировал публикацию в журнале New Yorker, в которой утверждается, что Уилан «оказался в западне между (президентами РФ и США) Владимиром Путиным и Дональдом Трампом».
25 августа директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин заявлял, что сообщения о ведении переговоров об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, не соответствуют действительности.
Уилана, который также имеет подданство Великобритании, гражданства Канады и Ирландии, задержали при проведении шпионской акции в России в декабре 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).
В конце мая 2020 года прокурор попросил для него 18 лет лишения свободы. В последнем слове иностранец заявлял о своей невиновности и просил его оправдать. Защита настаивала, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой якобы было фото из туристической поездки. В середине июня американца приговорили к 16 годам колонии, а в июле Мосгорсуд направил в СИЗО распоряжение об исполнении приговора.
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