Посол РФ не увидел перемен в отношении Польши к советским памятникам

Неприемлемое отношение польской власти к памятникам Красной армии не изменилось, заявил 16 февраля посол России в Польше Сергей Андреев после церемонии возложения цветов на месте, где находился и был снесен памятник генералу СССР Ивану Черняховскому (1906–1945).

«Они по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период», — цитирует Андреева ТАСС.

По словам российского посла, именно это является причиной того, что советские памятники в Польше подлежат сносу. Однако польские власти по-прежнему забывают о том, что без заслуг советских солдат государства Польша сейчас бы не существовало.

Андреев также подчеркнул, что место гибели Черняховского в Пененжно остается мемориальным и памятные мероприятия здесь будут проводиться ежегодно. Черняховский был самым молодым командующим фронтом, который погиб во время Великой Отечественной войны.

Посол заявил, что по мере приближения 75-й годовщины Победы будет усиливаться кампания по «переписыванию» и фальсификации истории, и в Польше в настоящий момент принято утверждение, что Красная армия не могла освободить страну от немецкой оккупации, так советские солдаты сами не были свободны, а в СССР не было демократии.

По словам Андреева, в истории России были разные периоды, но вычеркивать их только потому, что они кому-то не нравятся, — неправомерно.

За последние годы власти Польши демонтировали более 420 советских памятников. Так, если в 1997 году их было 561, то в 2018-м осталось лишь 134.

В 2017 году в стране были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.