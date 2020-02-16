Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Токсично и опасно»: как военное присутствие США в Сирии может повлиять на ситуа...
Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым
Ушла на четыре часа и исчезла: В Новой Зеландии нашли тело туристки, пропавшей п...
Последователи "беглянки": Больницу в Санкт-Петербурге самовольно покин...
Главная / Политика

Посол РФ не увидел перемен в отношении Польши к советским памятникам

16 февраля 2020, 21:39  •  17 • Политика
Неприемлемое отношение польской власти к памятникам Красной армии не изменилось, заявил 16 февраля посол России в Польше Сергей Андреев после церемонии возложения цветов на месте, где находился и был снесен памятник генералу СССР Ивану Черняховскому (1906–1945).
«Они по-прежнему рассматривают их не как памятники воинам-освободителям, а как символ советского доминирования в послевоенный период», — цитирует Андреева ТАСС.
По словам российского посла, именно это является причиной того, что советские памятники в Польше подлежат сносу. Однако польские власти по-прежнему забывают о том, что без заслуг советских солдат государства Польша сейчас бы не существовало.
Андреев также подчеркнул, что место гибели Черняховского в Пененжно остается мемориальным и памятные мероприятия здесь будут проводиться ежегодно. Черняховский был самым молодым командующим фронтом, который погиб во время Великой Отечественной войны.
Посол заявил, что по мере приближения 75-й годовщины Победы будет усиливаться кампания по «переписыванию» и фальсификации истории, и в Польше в настоящий момент принято утверждение, что Красная армия не могла освободить страну от немецкой оккупации, так советские солдаты сами не были свободны, а в СССР не было демократии.
По словам Андреева, в истории России были разные периоды, но вычеркивать их только потому, что они кому-то не нравятся, — неправомерно.
За последние годы власти Польши демонтировали более 420 советских памятников. Так, если в 1997 году их было 561, то в 2018-м осталось лишь 134.
В 2017 году в стране были приняты поправки к закону о декоммунизации, которые предусматривали «устранение из публичного пространства» в срок до 31 марта 2018 года мемориальных объектов, «пропагандирующих коммунизм» и находящихся вне территории воинских захоронений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
16 февраля 2020, 15:09
"У шведской молодёжи массово поехала крыша": Сатановский о росте числа трансгендеров Швеции на 1500%
15 февраля 2020, 22:54
"Смерть НАТО сильно преувеличена": Помпео заявил о победе Запада
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
16 февраля 2020, 18:24
Эрдоган лично использовал вброс о Шойгу и "Вагнере" в Ливии, не представив доказательств
16 февраля 2020, 19:39
В МИД России рассказали о "реальных угрозах" для НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2020, 16:24
Американцы взяли Майдан «на себя»
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России
11 февраля 2020, 14:54
"Народ должен снести эту власть, которая пришла на крови": Депутат Рады предсказал развал Украины без поддержки России
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Газпрома" информацию по "Северному потоку - 2"
15 февраля 2020, 06:39
"Кто их покусал с Украиной?": В Сети удивились "ультиматумам" от Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.