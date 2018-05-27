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Посол РФ: Москва не принимает бездоказательные обвинения в причастности к крушению MH17

27 мая 2018, 08:39  •  129 • Политика

СИДНЕЙ, 27 мая. /ТАСС/. Россия готова и впредь оказывать содействие расследованию крушения малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года, но не намерена "безропотно принимать бездоказательные обвинения". С таким заявлением выступил в воскресенье посол РФ в Австралии Григорий Логвинов, комментируя решение австралийского правительства вместе с правительством Нидерландов выдвинуть против России официальные обвинения в причастности к крушению авиалайнера и привлечь Москву к международной ответственности.

"Австралийские власти в лице премьер-министра Малколма Тёрнбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ), более того, потребовали, чтобы Россия явилась на "покаяние" и согласовала "сумму компенсации" жертвам катастрофы рейса МН17, - сказал посол. - Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности".

"Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое расследование ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее", - добавил дипломат.

Канберра игнорирует опровержения 

"Серьезные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются, - отметил Логвинов. - Этот неблаговидный почерк прекрасно прослеживается в так называемом деле Скрипалей, "химическом досье" Сирии, ранее - в фабрикации предлогов для военного нападения на Югославию и Ирак".

Посол вспомнил и о малайзийском "Boeing-777", выполнявшем 7-8 марта 2014 года рейс МН370 Куала-Лумпур-Пекин и пропавшем в Индийском океане. " Что характерно, сейчас вновь активизировалось внимание к расследованию исчезновения рейса МН370 в связи с появлением экспертных выводов, документирующих возможные ошибки отработанной международной следственной группой версии. При этом австралийские власти отнюдь не отрицают вероятности того, что они пошли по ложному следу, чего они даже в намеке не допускают в трагедии МН17", - указал дипломат.

"Таким образом, налицо откровенные двойные стандарты, лишь подтверждающие, что мы имеем дело с заранее спланированной провокацией, жертвой которой стали пассажиры рейса МН17, в том числе австралийские граждане, - подчеркнул посол. - Как бы то ни было, Россия готова и впредь оказывать расследованию содействие, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание. Но пора избавиться от иллюзии, что с нами якобы можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что мы безропотно примем эти бездоказательные обвинения".

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