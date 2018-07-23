Посол РФ: Москва и Пекин примут меры в ответ на размещение ПРО США в Японии и Южной Корее

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САЛЕХАРД, 23 июля. /ТАСС/. Республика Корея и Япония, размещая на своей территории элементы американской системы противоракетной обороны (ПРО), подрывают собственную безопасность, так как Россия и Китай вынуждены принимать ответные меры. Об этом заявил в понедельник журналистам посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Кто размещает у себя такого рода объекты, которые, как считают наши китайские партнеры и мы, создают угрозу нашей безопасности, фактически ставят под угрозу свою собственную безопасность, потому что приходится принимать какие-то ответные меры, это совершенно очевидно", - сказал он.

В декабре 2017 года правительство Японии приняло решение о размещении на севере и юго-западе острова Хонсю ориентировочно в 2023 году двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore, которые, как заверяет Токио, должны обезопасить страну от ударов баллистических и, возможно, крылатых ракет. Эти комплексы будут закуплены в США и обойдутся примерно в 100 млрд иен (около $897 млн) каждый. Россия и Китай выступают против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио, указывая, что это наносит ущерб балансу сил в регионе.

В июне 2016 года правительство Южной Кореи приняло решение разместить на своей территории американский зенитный ракетный комплекс THAAD. Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие ракетно-ядерной угрозе со стороны КНДР.