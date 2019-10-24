Посол РФ: Конгресс США начинает осознавать угрозу, которую представляет "Азов"

"Инициатива ряда американских законодателей, заинтересовавшихся, почему неонацистское формирование "Азов" не включено в список террористических организаций Госдепа, безусловно, заслуживает внимания. Разгул праворадикального экстремизма распространился далеко за пределы собственно Украины. Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы", - отметил глава диппредставительства.

"Игнорировать эту опасность становится все сложнее", - добавил Антонов. Ранее американские законодатели обратились в Госдепартамент с просьбой включить "Азов" в перечень террористических организаций.

По словам посла, "до Америки уже должна была дойти информация о ползучей реабилитации на Украине пособников Третьего рейха, повинных в массовых убийствах мирного населения (евреев, украинцев, русских, поляков) и советских военнопленных, новости о переименовании улиц в честь преступников, возведении им памятников, преследовании священников канонической православной церкви". "На днях премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил на концерте отрицающей Холокост группы "Сокира Перуна" в Киеве. Такое нельзя оставлять без реакции", - подчеркнул глава посольства. В противном случае, пояснил он, "произойдет как в Латвии, где до публичной героизации подразделений Ваффен-СС опустился министр обороны Артис Пабрикс". "Призываем официальный Вашингтон, общественные и правозащитные организации дать, наконец, соответствующую оценку неонацистским тенденциям на Украине и странах Балтии", - отметил Антонов.

Борьба с нацизмом

"Не может не вызывать возмущения тот факт, что по-прежнему под защитой американского сервиса Cloudflare функционирует украинский экстремистский портал "Миротворец". На нем ведь размещена персональная информация на тысячи неугодных украинским экстремистам лиц, включая американских журналистов, побывавших в Донбассе. Несколько человек из тех, кто оказался на этом сайте, были убиты", - подчеркнул посол.

Россия, отметил он, "ожидает от американских властей и общественности осуждения любых проявлений и поддержки праворадикального экстремизма на Украине". "Первым символическим, но важным шагом могла бы стать поддержка нашего проекта резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - продолжил глава российского представительства.

"Данная резолюция традиционно пользуется одобрением большинства государств - членов ООН. В последние годы против голосуют только делегации США и Украины. Пора снести эту "стену", аморально прикрывающую проявления неонацизма. Такой шаг стал бы данью "великому поколению" американцев, которое вместе с Красной армией избавило мир от коричневой чумы. Мы должны напомнить всему человечеству, что только нашей солидарности в борьбе с величайшим злом оно обязано спасением и только в ней - залог безопасного будущего", - заключил Антонов.

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