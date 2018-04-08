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Посол РФ хочет услышать от главы британского МИД оценки ситуации в отношениях двух стран

08 апреля 2018, 17:54  •  30 • Политика

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко хочет услышать от главы британского МИД Бориса Джонсона в ходе возможной личной встречи оценки сложившейся ситуации в отношениях между РФ и Великобританией. Об этом в воскресенье сообщается на сайте дипломатического представительства.

"Хочу напомнить, что Россия официально заявляла о том, что она не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей и бремя доказательств в условиях секретности лежит на Лондоне. Поэтому я хотел бы услышать от главы МИД его оценки сложившейся ситуации в двусторонних отношениях", - заявил Яковенко.

Посол отметил, что также хочет узнать, на каком основании Великобритания отказала в визе племяннице Сергея Скрипаля Виктории, добавив, что ему отказ непонятен. "Хочу задать и чисто человеческий вопрос: "На каком основании Великобритания отказала в визе Виктории Скрипаль, которая очень беспокоится за двоюродную сестру и своего дядю и хотела приехать в Великобританию их навестить?" Мне такой отказ непонятен в условиях, когда оба чувствуют себя, согласно официальным заявлениям британской стороны, хорошо", - цитирует посольство слова Яковенко.

"Думаю, что сейчас самое время обсудить все вопросы, которые волнуют обе стороны", - подытожил посол.

В субботу стало известно, что МИД Великобритании пообещал рассмотреть просьбу российского посольства об организации встречи Яковенко и Джонсона.

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