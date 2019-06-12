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Посол РФ: диалог лидеров России и Болгарии поможет взаимовыгодному сотрудничеству

12 июня 2019, 02:54  •  37 • Политика

СОФИЯ, 11 июня. /ТАСС/. Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Болгарией. Об этом во вторник заявил посол РФ в этой стране Анатолий Макаров, приветствуя гостей на официальном приеме по случаю Дня России.

"Между Россией и Болгарией после длительного перерыва вновь начал развиваться политический диалог, которого мы давно ждали. За последний год в России дважды побывал президент Болгарии [Румен Радев] и один раз - премьер-министр [Бойко Борисов]. Председатель российского правительства [Дмитрий Медведев] в свою очередь совершил в Болгарию визит в марте этого года. Тот уважительный тон, в котором ведется разговор между нашими лидерами, говорит о многом, он свидетельствует о желании быть вместе и готовности искать варианты взаимодействия, которые были бы выгодны и полезны обеим сторонам", - подчеркнул Макаров.

Посол России напомнил о том, что в июле Болгария и Россия будут отмечать 140-летие установления дипломатических отношений и обратил внимание гостей на представленную в посольстве выставку фотографий, которая рассказывает о важнейших совместных проектах между государствами.

"Мне кажется, результат у нас с вами неплохой, но вместе с тем нам есть к чему стремиться. Главное, чтобы на поле нашего сотрудничества оставались неравнодушные люди, настоящие патриоты России и Болгарии, которые знают, что вместе мы сможем сделать многое", - отметил дипломат.

Анатолий Макаров вручил орден Дружбы председателю Фонда "Устойчивое развитие Болгарии" Станке Шоповой.

Торжественное мероприятие в посольстве РФ посетила вице-президент Ильяна Йотова, вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов, министры болгарского правительства, депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии, болгарские политики и общественные деятели, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и Болгарской православной церкви, главы дипломатических миссий.

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