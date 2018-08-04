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Посол РФ: британские власти блокируют обновление российской дипмиссии в Лондоне

04 августа 2018, 23:24  •  52 • Политика

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании блокируют обновление состава дипломатической миссии РФ, затягивая выдачу виз российским дипломатам, средний срок получения составляет год-полтора, заявил в субботу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".

"Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания - год-полтора. Это абсолютно ненормально, такого нет ни в одной стране в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", - сказал он.

Яковенко добавил, что "речь идет о том, что, по существу, миссия удушается, потому что люди высылаются - часть людей просто естественным образом завершают свою командировку". "Они здесь не могут работать вечно, а этих людей некем заменить. Сейчас, например, уехал сотрудник, который возглавлял пресс-группу, он уехал без замены. Это целенаправленная политика, которая проводится нынешним британским правительством," - сказал дипломат.

Он также добавил, что планирует в ближайшее время провести встречу с новым главой МИД Великобритании Джереми Хантом. 

"Я получил письмо из Форин-офиса (МИД Великобритании - прим. ТАСС), что он [Джереми Хант] хотел бы встретиться, я думаю, что в ближайшее время такая встреча будет организована. Я считаю, что такая встреча будет своевременной, потому что, во-первых, необходимо обсудить уровень двусторонних отношений между нашими странами, а также я бы хотел задать все вопросы, на которые не были получены ответы в той переписке, в тех контактах, которые у нас существуют", - сказал он.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Тогда Лондон возложил ответственность за это на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

Инцидент в Солсбери привел к тому, что британские власти выслали из страны 23 российских дипломата и заявили о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства и предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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