Посол разоблачил "сенсацию" о предательстве военного атташе посольства Венесуэлы в США

"Признавший" Гуайдо венесуэльский дипломат был не военным атташе, а лишь его ассистентом. Таким образом, чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса разоблачил "сенсацию" о предательстве военного атташе посольства Венесуэлы в США в эксклюзивном интервью Царьграду.

Таким образом, заявивший о своём отказе признавать Николаса Мадуро законным лидером страны не был человеком высокого уровня в посольстве страны, отметил дипломат.

"Вы знаете, это решение каждого человека. Люди, которые занимаются работой в армии, дают клятву защищать Родину, даже отдавая свою жизнь для этого. Но не все готовы выполнить эту присягу", - отметил он.

Кроме того, пояснил Рафаэль Тортоса, насколько известно, этот человек болел "долгой болезнью", поэтому, возможно, были и другие причины, которые привели его к принятию такого решения. "Это то, что я могу сказать", - подчеркнул он.