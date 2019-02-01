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Посол разоблачил "сенсацию" о предательстве военного атташе посольства Венесуэлы в США

01 февраля 2019, 21:24  •  166 • Политика
"Признавший" Гуайдо венесуэльский дипломат был не военным атташе, а лишь его ассистентом. Таким образом, чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса разоблачил "сенсацию" о предательстве военного атташе посольства Венесуэлы в США в эксклюзивном интервью Царьграду.
Таким образом, заявивший о своём отказе признавать Николаса Мадуро законным лидером страны не был человеком высокого уровня в посольстве страны, отметил дипломат.
"Вы знаете, это решение каждого человека. Люди, которые занимаются работой в армии, дают клятву защищать Родину, даже отдавая свою жизнь для этого. Но не все готовы выполнить эту присягу", - отметил он.
Кроме того, пояснил Рафаэль Тортоса, насколько известно, этот человек болел "долгой болезнью", поэтому, возможно, были и другие причины, которые привели его к принятию такого решения. "Это то, что я могу сказать", - подчеркнул он.

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