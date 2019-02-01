|
Посол разоблачил "сенсацию" о предательстве военного атташе посольства Венесуэлы в США
01 февраля 2019, 21:24 • 166 • Политика
"Признавший" Гуайдо венесуэльский дипломат был не военным атташе, а лишь его ассистентом. Таким образом, чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортоса разоблачил "сенсацию" о предательстве военного атташе посольства Венесуэлы в США в эксклюзивном интервью Царьграду.
Таким образом, заявивший о своём отказе признавать Николаса Мадуро законным лидером страны не был человеком высокого уровня в посольстве страны, отметил дипломат.
"Вы знаете, это решение каждого человека. Люди, которые занимаются работой в армии, дают клятву защищать Родину, даже отдавая свою жизнь для этого. Но не все готовы выполнить эту присягу", - отметил он.
Кроме того, пояснил Рафаэль Тортоса, насколько известно, этот человек болел "долгой болезнью", поэтому, возможно, были и другие причины, которые привели его к принятию такого решения. "Это то, что я могу сказать", - подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
166
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 января 2019, 07:39
|
27 января 2019, 14:39
|
26 января 2019, 09:24
|
26 января 2019, 17:24
|
26 января 2019, 09:24
|
31 января 2019, 20:54
|
31 января 2019, 09:39