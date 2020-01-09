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Посол объяснил в МИД Израиля позицию Киева по героизации националистов

09 января 2020, 16:39  •  38 • Украина
Украинский посол в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в Министерстве иностранных дел Израиля назвал контрпродуктивной дискуссию главы израильского диппредставительства в Киеве Йоэля Лиона, осудившего героизацию украинских националистов.
 
© israel.mfa.gov.ua
 

«9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля довёл до израильской стороны позицию о контрпродуктивности публичной дискуссии, проводимой послом Израиля на Украине Джоэлем Лионом», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве добавили, что «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа» является одним из приоритетных направлений украинской государственной политики.

Также в посольстве Украины утверждают, что дискуссии по этой теме должны проходить на уровне историков и экспертов.

Ранее послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

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