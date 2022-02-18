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Посол обнулил неверие США в геноцид русских в Донбассе тремя неопровержимыми фактами

18 февраля 2022, 06:45  •  264 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал официальные лица Соединённых Штатов, не верящих в геноцид русских в Донбассе. В доказательство преступлений украинской стороны дипломат привёл три неопровержимых факта, а позицию Вашингтона расценил как "примитивный и грубый цинизм".
"Возмущение и негодование" посла России в США Анатолия Антонова вызвали сомнения американских официальных лиц в том, что украинская сторона устроила в Донбассе геноцид русских.
Жёсткий ответ нашего дипломата на недоверие США приводится на странице посольства в Facebook. Антонов обнулил циничное по своей сути заявление Вашингтона тремя неопровержимыми фактами.
"Как ещё можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? - негодует русский дипломат. - Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком? В одном ряду с этими зверствами - трагедия в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными".
Посол особо подчёркивает, что налицо не просто двойные стандарты Вашингтона - речь идёт уже о "примитивном и грубом цинизме".
"Получается, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша", - разоблачает Антонов американских официальных лиц.
Дипломат указывает на основную геополитическую цель Соединённых Штатов: оттеснить нашу страну максимально далеко на восток. А потому в Америке не только закрывают глаза на преступления Киева против русских, но даже потворствуют им.
"А раз так, надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания, - продолжил разоблачение Вашингтона посол. - Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой. В США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности".

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