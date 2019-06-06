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Посол Нидерландов заинтриговала встречей с Россией по катастрофе МН17: "Хотели бы провести хорошие переговоры"
06 июня 2019, 12:24 • 218 • Политика
Посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос в кулуарах ПМЭФ заинтриговала прессу трёхсторонней встречей с Россией и Австралией по катастрофе МН17. Она отметила, что никаких дат пока назвать не может, но добавила, что "хотели бы провести хорошие переговоры".
Почти пять лет прошло с момента катастрофы МН17 под Донецком, но конца расследования не видно. Пока Запад, включая США, активно пытается продавить тему вины России. Но усилия тщетны. Хотя политизированность расследования видна даже невооружённым взглядом. Об этом недавно заявил и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Появились сомнения в честности расследования и у Нидерландов.
Впрочем, пока встречаться с Москвой и обсуждать катастрофу МН17 здесь, видимо, не спешат.
Так, посол Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос на полях ПМЭФ заинтриговала прессу трёхсторонней встречей с Россией и Австралией по катастрофе МН17, отметив, что пока никаких дат назвать не может.
"Я пока не могу сообщить никакие даты. Процесс идет", - пояснила дипломат.
Однако уточнила, что Нидерланды "хотели бы провести хорошие переговоры".
Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.
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