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Посол Нечаев заявил об отказе Киева от диалога с Донбассом

11 ноября 2020, 20:30  •  167 • Украина
Москва, 7 ноября. Берлину и Парижу следует отреагировать на действия Украины в Донбассе, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Об этом он рассказал в статье для газеты Berliner Zeitung, которая посвящена грядущей годовщине саммита «нормандской четверки», прошедшего в столице Франции. Нечаев подчеркнул, что с того момента удалось провести обмен удерживаемыми лицами, а также согласовать новое перемирие, пишут РИА Новости.
«Остальные решения парижского саммита остаются нереализованными, виной чему является позиция украинского правительства», — подчеркнул дипломат.
Помимо этого, Нечаев отметил, что Украина отказывается от диалога с представителями региона, а также не закрепила в законодательстве «формулу Штайнмайера».
Автор: Дмитрий Пятов

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