Москва, 7 ноября. Берлину и Парижу следует отреагировать на действия Украины в Донбассе, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Об этом он рассказал в статье для газеты Berliner Zeitung, которая посвящена грядущей годовщине саммита «нормандской четверки», прошедшего в столице Франции. Нечаев подчеркнул, что с того момента удалось провести обмен удерживаемыми лицами, а также согласовать новое перемирие, пишут РИА Новости.

«Остальные решения парижского саммита остаются нереализованными, виной чему является позиция украинского правительства», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Нечаев отметил, что Украина отказывается от диалога с представителями региона, а также не закрепила в законодательстве «формулу Штайнмайера».