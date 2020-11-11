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Посол Нечаев заявил об отказе Киева от диалога с Донбассом
11 ноября 2020, 20:30 • 167 • Украина
Москва, 7 ноября. Берлину и Парижу следует отреагировать на действия Украины в Донбассе, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
Об этом он рассказал в статье для газеты Berliner Zeitung, которая посвящена грядущей годовщине саммита «нормандской четверки», прошедшего в столице Франции. Нечаев подчеркнул, что с того момента удалось провести обмен удерживаемыми лицами, а также согласовать новое перемирие, пишут РИА Новости.
Помимо этого, Нечаев отметил, что Украина отказывается от диалога с представителями региона, а также не закрепила в законодательстве «формулу Штайнмайера».
Автор: Дмитрий Пятов
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