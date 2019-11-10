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Посол Молдовы в ООН решил оставить страну в стороне от борьбы с нацизмом

10 ноября 2019, 20:09  •  20 • Украина
Чьи интересы выражает МИДЕИ и конкретно дипломат Виктор Морару – теперь спрашивают в Молдове
7 ноября на заседании третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам была принята Резолюция о борьбе с нацизмом и неонацизмом. Полное название Резолюции – «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».
В документе говорится о том, что странам необходимо принять конкретные меры, в первую очередь, в законодательстве и в сфере образования, которые бы соответствовали международным обязательствам стран в области соблюдения прав человека. Всё это необходимо для того, чтобы «предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны», говорится в тексте Резолюции.
По мнению российского политолога Евгения Беня, эта Резолюция станет «отправной точкой в противодействии нацизму во всём мире, это попытка создания противоядия против фашизма, который поднимает голову в разных точках земного шара».
В Резолюции также говорится о том, что возведение памятников в честь пособников нацистов оскверняет память миллионных жертв фашизма во всём мире, «что несовместимо с обязательствами государств-членов ООН».
За принятие резолюции проголосовали представители 121 страны. Две страны традиционно проголосовали «против» – Украина, старательно выращивающая новое поколение фашистов, и Соединённые Штаты, поддерживающие в этом Украину.
А воздержалось от голосования 55 стран, среди них Румыния, Болгария, Венгрия, Италия, Чехия, страны Балтии, Польша, Бельгия, Нидерланды.
«А как проголосовала моя страна, 75 лет назад отправившая на фронт борьбы с фашизмом более 300 тысяч своих граждан, моя страна, выжженная дотла оккупантами, моя страна, в земле которой покоятся сотни тысяч убитых фашистами мирных граждан различных национальностей?», – задаёт вопрос председатель комитета «Победа», руководитель поискового движения в Молдове Алексей Петрович.
К сожалению, Молдова оказалась в компании тех стран, которые воздержались от голосования.
По мнению Петровича, теперь не нужно будет удивляться ни актам вандализма, ни осквернению памяти погибших борцов с фашизмом, и быть готовым к переписыванию истории.
Конкретно же воздержался от голосования представитель Молдовы в ООН – посол Виктор Морару, птенец из гнезда министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
«Каким образом можно отозвать из ООН этого гражданина? Его «воздержание» при голосовании за борьбу с нацизмом очерняет репутацию всей страны. Он и те, кто ему дал команду так поступить, опозорили Молдову. Они должны за это ответить», – уверена телеведущая молдавского телевидения Елена Левицкая-Пахомова.
Напомним, президент Молдовы Игорь Додон ещё в январе этого года обещал выступить с законодательной инициативой о запрете пропаганды фашизма.
Правительство же, сформированное ACUM, похоже, взяло курс на игнорирование интересов граждан Молдовы, в частности, большинства, которое сегодня задаётся вопросом: как отозвать из ООН молдавского представителя, опозорившего страну?
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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