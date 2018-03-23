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Посол Молдавии в России вернулся в Москву "с конкретным поручением"

23 марта 2018, 10:24  •  178 • Политика
Молдавский посол в России Андрей Негуца вернулся в пятницу в Москву.
В Москву вернулся посол Молдавии в России Андрей Негуца, сообщили представители дипломатической миссии в пятницу, 23 марта. Уточняются и цели работы посла, поставленные руководством государства.
Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений, - сообщают в представительстве.
Напомним, посол Молдавии в России Андрей Негуца был отозван в Кишинев в декабре 2017 года "для проведения консультаций". Решение принимало правительство страны, после чего президент Молдавии Игорь Додон назвал действия властной структуры провокацией. Политик заявил, что недружественная акция предпринята из-за его будущего визита в Москву. При этом сам Додон отметил, что не намерен отказываться от запланированного приезда в Россию.

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