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Посол Латвии "отказался" от "европейской" Украины. Русские возразили: "Кормить тоже не хотим"
10 сентября 2021, 09:45 • 208 • Политика
Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс "отказался" от Украины, стремящейся в Евросоюз. Русские пользователи Сети тут же возразили: "Россия тоже не хочет кормить Украину".
По словам Пойканса, было бы неправильным "спекулировать о 10, 20 или 30 годах", говоря о сроках возможного вступления Украины в ЕС. Он отметил, что в Евросоюзе по сей день нет общего понимания перспектив Украины в составе союза. По его словам, все 27 стран союза имеют разное мнение о перспективах Украины и большинство пока не видит причин расширять состав ЕС.
Посол уточнил, что страны хотят видеть в числе новых членов союза те страны, которые готовы ко вступлению.
"Никто не хочет получать новые проблемы", - объяснил он.
Говоря простыми словами, посол рекомендовал Киеву продолжать реформы и другие преобразования государства на пути в ЕС, и возможно, "когда-нибудь потом" Украина сможет обратиться к союзу для пересмотра вопроса о членстве в ЕС.
Русские пользователи Сети сразу отреагировали на слова посла. Одни сразу уточнили: как ЕС не хочет "проблемное" государство в составе, так и Россия не хочет "кормить" агрессивного соседа.
"Пилите, Шура, пилите. Белоруссия и Россия идут вперёд, а на Украине как всегда", - отметил "nakιs Kamakιs".
"Потанцевали Украину и бросили", - отмечает "Гульфик шоп".
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