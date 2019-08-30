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Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

30 августа 2019, 22:54  •  43 • Украина
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
 
Reuters
 

«Китай никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США. И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», — приводит Интерфакс-Украина заявление китайского посла на брифинге в Киеве.

Ду Вэй отметил, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Киев проявлял интерес к вопросу китайско-украинского сотрудничества в области военных технологий.

«Я хотел бы сказать, что сотрудничество в сфере военных технологий, конечно же, является важной составляющей делового сотрудничества Китая и Украины, которое также основано на принципах взаимной выгоды и обоюдного выигрыша», — подчеркнул китайский дипломат.

Ранее Болтон по итогам своего визита в Киев заявил о стремлении США не допустить, чтобы Украина стала «жертвой экономической эксплуатации Китая».

В преддверии визита Болтона на Украину издание The Wall Street Journal сообщало о его планах помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Позднее в «Мотор Сич» заявили о покупке более чем 50% акций завода китайскими Skyrizon и Xinwei Group.

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