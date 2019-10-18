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Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
18 октября 2019, 20:09 • 120 • Украина
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта». Об этом сообщает kp.ru.
Reuters
«Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам», — заявил дипломат.
Он добавил, что жители Гонконга говорят о желании «жить как украинцы». Китайский посол назвал смешными эти заявления, поскольку, по его словам, подушевой ВВП в Гонконге составляет около $20 тыс.
Издание отмечает, что на Украине этот показатель составляет около $8–10 тыс.
В августе Ханьхуэй после прибытия в Москву заявил, что работать в России на посту посла было его мечтой.
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