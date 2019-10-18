Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бьет — значит любит?
"А потом рекламировал пиццу": Полковник ГРУ жёстко объяснил, почему Пу...
Рада одобрила связанный с транзитом газа законопроект
"Да ты, старый, совсем спятил!": Глупая ошибка Трампа превратилась в м...
Главная / Украина

Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге 

18 октября 2019, 20:09  •  120 • Украина
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта». Об этом сообщает kp.ru.
 
Reuters
 

«Осложняется тем, что всё больше международных сил грубо вмешивается в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Вроде бы они ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам», — заявил дипломат.

Он добавил, что жители Гонконга говорят о желании «жить как украинцы». Китайский посол назвал смешными эти заявления, поскольку, по его словам, подушевой ВВП в Гонконге составляет около $20 тыс. 

Издание отмечает, что на Украине этот показатель составляет около $8–10 тыс.

В августе Ханьхуэй после прибытия в Москву заявил, что работать в России на посту посла было его мечтой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 21:39
Тирасполь и Кишинёв готовятся к предстоящей встрече в Баварии
18 октября 2019, 17:09
Демпартия Молдовы собирается объявить вотум недоверия правительству
18 октября 2019, 20:09
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге 
18 октября 2019, 13:39
Кудерметова призналась, что была удивлена поддержкой болельщиков в матче со Свитолиной
18 октября 2019, 13:39
«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
17 октября 2019, 21:24
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2019, 17:09
В пользу России? В деле MH17 появились "новые обстоятельства", и Европа &qu...
18 октября 2019, 02:24
«Тот Киев снова возвращается!»: Борис Корчевников рассказал о тёплом приеме на Украин...
18 октября 2019, 00:54
Табка не наша: курды блокировали военных России в Сирии
18 октября 2019, 10:39
Встреча "в трусах": Чем занимаются на заседаниях депутаты Верховной рады Ук...
18 октября 2019, 07:24
"От нас - один залп, ну а Прибалтика пусть стирает носки солдатам США": Экс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
14 октября 2019, 04:28
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
11 октября 2019, 22:39
Новый поворот в деле MH17: Россия купила Нидерланды, настаивают на Украине
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
14 октября 2019, 09:09
Признаю, заслужил: Соловьев ответил на едкий комментарий Познера по песне "Вечерний М..."
16 октября 2019, 04:54
Лидеры и лузеры бывшего СССР: как рос ВВП в бывших союзных республиках в последние 30 лет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.