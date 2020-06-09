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Посол Китая Чжан Ханьхуэй: Наши части на Параде победы будут. А потом и туристы в Россию подтянутся

09 июня 2020, 19:25  •  47 • В России

Первое лицо китайского посольства в Российской Федерации утром 9 июня стал первым зарубежным дипломатом, который переступил порог Храма Воскресения Христова — Главного Храма ВС России.

После чего Чжан Ханьхуэй дал свой комментарий.

- Господин посол, вы впервые здесь, ваши впечатления?

- Божественно красивый собор. Сегодняшняя экскурсия по этому храму, конечно, уникальна. Я смотрел в мире очень много соборов, и это храм уникален. Это очень интересная композиция. Есть боги. Есть русские, советские герои. Есть простые солдаты и большие воители. Бог — покровитель этого воинства. И спаситель наших героев и солдат.

- И в России, и в Китае отмечают 75-летие победы во Второй мировой войне...

- Да, в этом году мы отмечаем 75-летие окончания Второй мировой войны. Мы хорошо знаем, мы помним, что в 20-м веке самая большая трагедия в мире — это Вторая мировая. И в этой войне очень много стран и народов пострадали.

- Народы СССР и Китая, возможно, больше всех...

- Конечно. И советский, и китайский народы — мы сражались вместе. Мы переносили самые тяжелые удары. И самые большие потери. Для того, чтобы спасать людей. Для того чтобы защищать мир и справедливость И наше достоинство. И мы победили.

- Но победа далась слишком тяжело...

- Не легко… Когда мы вспоминаем о наших героях, павших в этой войне то всегда сердце ноет. Мы должны запомнить эту трагедию. Запомнить этот урок. Чтобы предотвратить повторение такой трагедии. В этом мире.

- Сегодня стали говорить, что все было не так, и герои — совсем не герои?

- Мы должны бороться со всякими попытками фальсифицировать историю. Героизировать фашистов. И попытки очернить наших героев. И Советский Союз, и Китай тогда как главные театры военных действий были. И мы внесли очень весомый вклад в то, чтобы одержать победу. И сохранить мир в этом мире.

- Оккупированный север Китая освобождали советские войска — не американские или английские...

- Конечно, мы хорошо знаем это. Весь Китай очень высоко оценивает подвиг Советской Армии в освобождении северо-восточного Китая. С 1937 года из Советского Союза направили к нам больше двух тысяч советских солдат. И мы вместе в ними воевали в Китае. В основном, конечно, это были летчики. Больше двухсот советских летчиков погибли в небе над Китаем. И они похоронены на территории Китая.

- В 1945-м уже тысячи погибли..

- Во время освобождения северо-восточного Китая очень, очень много советских солдат погибли. И там были похоронены. Сегодня во многих крупных китайских городах есть памятники павшим советским солдатам. Мы, конечно, хорошо защищаем и сохраняем эти памятники. Случается, люди самовольно возлагают цветы, венки. Ну вот так они чтят память. Подвиг этих солдат.

- Прошло много лет, ситуация в мире изменилась.

- Сегодня наши отношения вошли в новую эпоху. На наших плечах лежит задача отстаивания мира для поддержания стабильности на планете. Мы вместе работаем. Китай и Россия - стратегические партнеры и добрые соседи. И самые надежные друзья и братья. Сегодня мы работаем, чтобы создать прекрасное будущее для наших потомков. Чтобы создать условия для развития наших экономик. Для обеспечения мира и спокойствия. Для жизни наших народов. В этом мире не все спокойно.

- Что вы имеете ввиду?

- Некоторые силы, некоторые страны часто поднимают провокацию. Они искажают факты истории. Не только не признают подвигов Советской Армии. Даже в этом году я слышал, что есть слухи, что именно СССР спровоцировал эту войну. Это не только смешно. Это подло! Это очень подло! На почве такого искажения фактов можно взрастить неофашизм.

- Его рост не замечают.

- Мы видим в западных странах всякие демонстрации протеста. Люди вышли и вроде бы говорят, что борются за права человека. Я сам считаю, что там не хватает не только прав человека — там не хватает человечности. Мы не допустим, чтобы люди вышли из этой трагедии, из этой войны - и попали в другую, холодную волну.

- Вам очень подробно рассказали про храм, много уникальных фактов. Вы посоветуете своим друзьям в Китае приехать сюда?

- Храм мне очень понравился. И нашим китайским друзьям тоже понравится. Это очень, очень хорошая композиция. Там божественный дух. Дух советского, российского народа. И, конечно, это место — носитель не только зодчества, культуры, архитектуры российской, но и духа патриотизма и героизма. Пусть люди посещают его. И помнят эту историю. Подвиг этих солдат. Главный храм вооруженных сил — я такое вижу впервые.

- Когда смогут приехать туристы из Китая в Россию?

- Самый большой удар по туризму из-за пандемии. Но люди приедут. Их будет больше, чем раньше.

- Ждать ли подразделения вашей армии на Параде победы в Москве 24 июня?

- Части наши, как я думаю, на параде будут.

- А высшее руководство КНР?

- Не знаю. Знаю, что приглашали парадные расчеты Китайской народной армии. Сейчас вопрос рассматривается. Я сам думаю, что будут...

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