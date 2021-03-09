Посол Израиля требует немедленно отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя о переименовании центрального стадиона в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — написал он в Twitter.Напомним, 5 марта (в день, когда 71 год назад был ликвидирован Шухевич) в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию стадиона в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.