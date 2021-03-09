|
Посол Израиля требует немедленно отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича
09 марта 2021, 21:45 • 130 • Украина
Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение властей Тернополя о переименовании центрального стадиона в городской стадион имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.
«Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного Гауптмана Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения», — написал он в Twitter.
Напомним, 5 марта (в день, когда 71 год назад был ликвидирован Шухевич) в Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию стадиона в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 марта 2021, 00:25
|
04 марта 2021, 06:05
|
08 марта 2021, 09:05
|
06 марта 2021, 04:50
|
06 марта 2021, 00:15
|
03 марта 2021, 08:05
|
04 марта 2021, 04:15