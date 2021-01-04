Посол Израиля на Украине считает Бандеру пособником нацистского режима

Посол Израиля на Украине Джоэль Лион раскритиковал марш Бандеры в Киеве и назвал вождя ОУН пособником нацистского режима. Об этом посол написал в Twitter.Комментируя новость о марше в честь дня рождения Бандеры, который устроили националисты 1 января, Джоэль Лион подчеркнул:«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым».Напомним, в первый день Нового года на шествие в честь Степана Бандеры собралось около тысячи националистов, что свидетельствует о тенденции снижения числа участников уличных акций праворадикалов. Они шли по вечернему Киеву с факелами и кричали «Москалей на ножи».