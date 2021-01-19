Посол Италии похвалил "Спутник V" на фоне смертей после Pfizer: "Никаких побочных эффектов"

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что привился российской вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19. Дипломат добавил, что российский препарат не вызвал у него никаких побочных эффектов.

Итальянский посол добавил, что в ближайшее время собирается сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме. Данный показатель говорит о том, насколько организм защищён от того или иного заболевания.

Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, "Спутник V". Я не испытал никаких особых побочных эффектов,

- сказал дипломат в ходе онлайн-конференции.

Тем временем из Европы и США поступает всё больше сведений о смертях и негативных побочных эффектах после уколов американо-немецкой вакциной Pfizer. Особый резонанс вызвал ролик, на котором у женщины после препарата начались судороги в ногах.