|
Посол Италии похвалил "Спутник V" на фоне смертей после Pfizer: "Никаких побочных эффектов"
19 января 2021, 09:55 • 168 • Политика
Итальянский посол похвалил российскую вакцину от COVID-19 за отсутствие побочных эффектов. Тем временем из Европы продолжают поступать сведения о смертях после прививки Pfizer.
Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что привился российской вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19. Дипломат добавил, что российский препарат не вызвал у него никаких побочных эффектов.
Итальянский посол добавил, что в ближайшее время собирается сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме. Данный показатель говорит о том, насколько организм защищён от того или иного заболевания.
- сказал дипломат в ходе онлайн-конференции.
Тем временем из Европы и США поступает всё больше сведений о смертях и негативных побочных эффектах после уколов американо-немецкой вакциной Pfizer. Особый резонанс вызвал ролик, на котором у женщины после препарата начались судороги в ногах.
168
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 января 2021, 03:25
|
13 января 2021, 17:20
|
16 января 2021, 17:45
|
16 января 2021, 04:00
|
14 января 2021, 16:15
|
13 января 2021, 17:20
|
16 января 2021, 21:25