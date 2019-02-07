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Посол Германии назвал нереалистичным быстрое вступление Украины в ЕС

07 февраля 2019, 23:24  •  68 • Украина
Украине не стоит рассчитывать на быстрое вступление в Евросоюз и НАТО, для этого предстоит сделать очень много. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил посол Германии в Киеве Эрнст Райхель.
 
Reuters
 

«Быстрое вступление Украины в ЕС или НАТО — не реалистичная перспектива. Вас ждёт долгая и извилистая дорога. Украине придётся сделать очень много, чтобы подготовить саму себя к статусу кандидата на вступление в обе организации», — считает дипломат.

При этом он отметил, что если кто-то из кандидатов в президенты говорит, что в случае победы сможет немедленно достичь членства в ЕС и НАТО, то это популизм.

7 февраля Верховная рада поддержала изменения в Конституции о курсе Украины в ЕС и НАТО.

Как заявлял украинский лидер Пётр Порошенко, Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году.

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