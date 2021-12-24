Посол Германии испортила прогнозы США о русском вторжении на Украину

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен испортила прогноз США о якобы готовящемся русском вторжении на Украину.

Она заявила, сославшись на данные Берлина, что у украинских границ нет никаких войск.

За последние несколько недель мы не фиксировали значительного наращивания войск на границе России с Украиной. Поэтому я считаю маловероятной возможность масштабного нападения со стороны России,

- цитирует дипломата Deutsche Welle.

Фельдгузен призвала немцев и их союзников проявлять спокойствие и рассудительность вместо того, чтобы впадать в панику.

Напомним, что последний месяц близкие к демократам американские СМИ раскручивают фейк, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. Ряд западных политиков, включая президента США Джо Байдена, уже заявили, что против Москвы введут самые жёсткие санкции, если она вторгнется на Украину. Президент России Владимир Путин высказал предположение, что таким образом США и Украина готовят новую военную операцию в Донбассе. Они хотят запугать Россию санкциями, чтобы та не вмешивалась в случае наступления ВСУ на Донецк и Луганск.