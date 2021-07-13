Посол Франции в Киеве оценил шансы Украины вступить в НАТО

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен заявил, что на данный момент вступление Украины в НАТО не видится реалистичным.

Для того чтобы вступить в НАТО, Украине нужно сосредоточиться на реформах, отметил дипломат. Этьен де Понсен также заявил о необходимости для начала "сделать домашнюю работу", перед тем как получить план действий по подготовке к членству.

На данный момент Украина имеет статус партнёра НАТО с расширенными возможностями. Страна пытается стать членом альянса уже 12 лет. По оценкам Брюсселя, за это время Киев скорее отдалился от членства в НАТО, нежели сделал шаги навстречу вступлению в блок.