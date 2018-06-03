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Посол Франции на Украине посетила Донбасс

03 июня 2018, 21:09  •  12 • Украина
Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила подконтрольную украинским силовикам территорию Луганской области. Об этом сообщил заместитель главы находящейся под контролем Киева Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.
 
РИА Новости
 

«Сегодня совместно с командующим объединёнными силами Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики на Украине Изабель Дюмон», — написал он в Facebook.

Он отметил, что во время встречи стороны обсудили ход операции объединённых сил в Луганской области.

1 июня главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас отправились на вертолёте в Донбасс.

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