Посол ЕС в Молдове требует больше избирательных участков за границей

Голос самой диаспоры: «Это политическая технология, и не более»

В Молдавии продолжается спор по поводу количества избирательных участков, которые будут открыты во время парламентских выборов 11 июля за рубежом. Центральная избирательная комиссия вынесла первоначальное решение открыть 136 участков, что вызвало негативную реакцию со стороны президента и прозападных политиков, а также Министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ).

ЦИК пересмотрела своё решение, увеличив количество участков до 146, однако президент Майя Санду всё равно недовольна, она вместе с внешнеполитическим ведомством требует открыть 190 избирательных участков для того, чтобы молдавской диаспоре удобно было отдать свои голоса за прозападные политические силы. Не секрет, что вся надежда этих политсил именно на диаспору – в стране они не пользуются достаточной поддержкой.

Традиционно в спор вмешался посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко, настоятельно «посоветовав» ЦИК выполнить указания президента. И предупредил, что «западные партнёры» и он в том числе будут следить не только за ходом выборов, но и за всей предвыборной кампанией, «чтобы выборы прошли справедливо, свободно и прозрачно и чтобы только граждане могли влиять на результаты голосования».

«Власти должны открыть больше избирательных участков за границей, чтобы обеспечить право голоса для всех граждан, проживающих в других странах. Потому что Молдова – это их страна, они такие же хозяева этой страны, как и те, кто живёт на территории Молдавии, и они имеют право избрать новый парламент, которому они будут доверять и который сможет поддержать реформы, необходимые для улучшения жизни всех граждан», – настаивал Михалко в интервью телеканалу TV8.

По мнению же депутата от ПСРМ Александра Нестеровского, суть проблемы в том, что «фальсифицировать выборы за рубежом оказывается гораздо проще, чем внутри страны, поэтому в странах ЕС службы уже готовы и активно работают, а вмешательство в молдавские выборы никто не планирует скрывать».

Что же касается самих представителей молдавской диаспоры, то они не совсем понимают, в чём проблема и из-за чего весь этих ажиотаж вокруг количества избирательных участков.

«Никому из нас не придёт в голову идти митинговать и требовать дополнительных участков, мы понимаем, что всё это стоит огромных денег для нашей бедной страны. Кому как не нам должно быть понятно, что и здесь, в чужой стране, своих проблем тоже предостаточно. И решают они свои проблемы сами, без помощи собственных диаспор, так же уехавших из страны. Считаю, что настоящее предвыборное обострение с диаспорой является очередной политтехнологией и ничего более», – уверен гражданин Молдовы Георгий Константинов, работающий вот уже несколько лет в одной из европейских стран.