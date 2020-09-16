Посол ЕС в Молдове раскритиковал проведение реформ в стране

Сотрудничество ЕС и Молдовы основано на принципе «помощь взамен выполнения условий»

Посол ЕС в Кишинёве Петер Михалко заявил, что в Евросоюзе не видят никакого минимально удовлетворительного прогресса в молдавских реформах в области юстиции, борьбы с коррупцией и в деле расследования банковского мошенничества.

Об этом дипломат рассказал во время пресс-конференции, которая проводилась в рамках «Европейских диалогов».

«Молдавия не добилась удовлетворительных результатов в проведении намеченных реформ и борьбе с коррупцией. Реформа юстиции до сих пор не реализована. Среди других важных направлений — расследование банковской кражи. Прошло шесть лет с момента преступления, которое нанесло экономический ущерб Молдавии в размере 12% её ВВП, а мы до сих пор не видим ни одного участника, призванного к ответственности»,

– заявил Петер Михалко.

Да и в деле противодействия коррупции необходимо продвижение, для чего требуется усилие ответственных лиц, которые «должны изменить ситуацию и добиться европейских стандартов и эффективности государственных институтов».

«Коррупция представляет собой наибольшее зло, данный феномен приводит к снижению качества жизни людей, и является препятствием развитию страны, экономическому росту, привлечению инвестиций и процветанию»,

– наставлял европейский посол.

Такая оценка молдавских реформ не является неожиданной, ещё в мае Михалко отметил, что за те 2,5 года, которые он находится в Молдавии, ему не удалось увидеть прогресса в расследовании «кражи века», когда из молдавской банковской системы был украден миллиард евро. За это время менялись правительства, однако расследование кражи миллиарда оставалось всё на том же месте.

По мнению дипломата, правоохранительным органам Молдовы необходимо не просто наказать непосредственных участников «кражи века», но и вернуть деньги в страну. Он напомнил, что после кражи миллиарда евро молдавская экономика была в плачевном состоянии и нуждалась в срочной помощи.

«Для этого понадобилась помощь стране со стороны её внешних партнёров, в частности, Евросоюза. Важно было привлечь в банковский сектор крупных и серьёзных инвесторов. Однако сегодня недопустимо пытаться вернуть выведенные деньги за счёт иностранных инвесторов, которые пришли в банки Молдовы намного позже случившейся печальной кражи. Не менее важная задача заключается и в том, чтобы кража денег из банков больше никогда не повторилась»,

– отметил Михалко.

Не следует забывать и о том, что инвесторов беспокоят проблемы в молдавской юстиции, следовательно, проблемы необходимо устранять и чем быстрее – тем лучше.

Он подчеркнул, что «западные партнёры» очень внимательно следят за тем, как идут реформы в области правосудия и борьбы с коррупцией, при этом отметил, что прокуратуре необходимо чаще представлять отчёты по ходу расследования и взыскания украденного миллиарда.

Вспомнил Михалко и о депортации турецких учителей в 2018 году, когда «Молдова уничтожила доверие граждан к правоохранительным органам».

«Европейский суд по правам человека констатировал, что были нарушены основные права человека. Раз такое нарушение было допущено, когда были поломаны судьбы людей, следует разобраться с теми, кто в этом участвовал, чтобы люди могли быть уверенными в том, что такое больше не случится»,

– напутствовал глава европейской делегации.

Затронул он ещё и тему пандемии коронавируса, объяснив молдаванам, что необходимо соблюдать все строгие карантинные меры, причём чиновников и политиков это также касается.

Что касается сотрудничества Молдавии с Евросоюзом, то сотрудничество это строится по принципу «помощь взамен выполнения условий». По его словам, такой принцип помогает хоть как-то продвигать реформы в стране.

«Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и Соглашение об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли остаются основой для отношений Евросоюза с Молдовой. Помощь ЕС будет предоставлена с учётом курса реформ. Евросоюз уже подготовил 18 крупных проектов по изменению условий в школах и в государственных учреждениях Молдавии»,

– констатировал Петер Михалко.

Соб. корр. ФСК