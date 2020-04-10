Посол ЕС в Молдове напомнил: о Европе – только хорошо

По мнению посла, ЕС нельзя критиковать и демократические реформы

Глава делегации Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко напомнил молдаванам о своём существовании, сделав несколько заявлений, больше похожих на замечания. Дело в том, что с начала эпидемии коронавируса посол ЕС хранил молчание – не было ни заявлений, ни советов. Однако ситуация в Молдове явно стала выходить из-под контроля «западных кураторов», пришлось срочно вмешаться.

Во-первых, Петер Михалко возмущён тем, что «некие третьи страны» распространяют «неправдивую информацию» о ситуации в Евросоюзе, который «якобы не в состоянии справиться с пандемией» и не оказывает должной помощи всем странам – членам ЕС. К сожалению, отметил посол, такая информация появляется и в СМИ Молдовы.

«Этот кризис не должен стать возможностью для некоторых игроков, ставящих перед собой такие цели испортить отношения между ЕС и Молдовой. Я не могу себе представить, что подобный кризис можно использовать как инструмент для выполнения политических задач – это абсолютно неприемлемо»,

– заявил дипломат в эфире передачи «Punctul pe azi» на телеканале TVR Moldova.

Тем не менее, уверен Михалко, молдаване не верят подобной информации.

«Многие граждане Молдовы положительно относятся к тому, что делает Евросоюз. Они видят, что мы близки и наши взаимоотношения очень крепкие. Важно, что люди возмущены попытками использовать кризис в таких целях»,

– сказал представитель Евросоюза.

По его мнению, виноваты в этом «некие определённые политические силы», которые хотят использовать ситуацию в своих целях. Михалко предупредил, что эти политики «столкнутся с очень чёткой позицией с нашей стороны».

Не понравилось представителю ЕС и критика президента Молдовы Игоря Додона, и премьер-министра Иона Кику в адрес предыдущего правительства, и обвинения в том, что «прозападное» правительство развалило молдавскую систему здравоохранения, что не соответствует реальности, уверен посол.

«Сейчас не время использовать данную ситуацию для политических целей. Есть много заявлений, которые не основаны на какой-либо реальной оценке. Сегодня требуется единство и действия политических акторов, чтобы помочь обществу преодолеть кризис, иначе страна попадёт в новый кризис – политический»,

– отметил Михалко.

Посол советует брать пример с тех политиков, которые «поддерживают гражданское общество» и которые «солидарны с Европой».

А в завершении выступления напомнил, что как только закончится пандемия коронавируса, «Молдавия должна вернуться на путь реформ для процветания своих граждан» – как ответ на заявление Игоря Додона о том, что Молдова за 10 лет европейских реформ угробила свою медицину.

Реформы будут продолжаться.