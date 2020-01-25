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Посол ЕС в Молдове: Федерализации не будет – Запад не позволит

25 января 2020, 16:39  •  125 • Украина
Пути развития Молдовы должны быть одобрены «западными партнёрами»
Посол Евросоюза в Кишинёве Петер Михалко заявил, что федерализация Молдавии невозможна по той причине, что Запад это не одобрит. Поэтому урегулирование приднестровского конфликта возможно только через реинтеграцию региона в состав Молдовы без изменения устройства государства Молдова.
«Мы знаем, какова будет общая форма, она ясна, она утверждена всеми странами ОБСЕ, Европы, и это происходит именно по той линии, которую поддерживает и ЕС: суверенитет, территориальная целостность в международно признанных границах, особый статус для Приднестровского региона. Федерализация невозможна. Ни за столом, ни под столом не обсуждается, это невозможно на данный момент»,
– объяснил Михалко, выступая в эфире телеканала PROTV-Chișinău в четверг вечером.
Дипломат признал, что сегодняшние взаимоотношения между двумя берегами Днестра не дают повода для надежды на скорое решение этой политической проблемы. Но, заверил Михалко, Евросоюз находится на стороне Молдовы.
«Наша позиция в процессе урегулирования приднестровского конфликта всегда была принципиальной и была основана на суверенитете и территориальной целостности. Конечно, Республика Молдова должна быть государством, которое имеет все возможности, которое решает вопрос сотрудничества с внешними партнёрами, как оно будет развиваться и в этом отношении должно быть суверенным. Это и есть смысл нашей позиции»,
– разъяснил посол Евросоюза.
Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон также не раз заявлял о том, что Молдавия останется унитарным государством, а тема федерализации даже обсуждаться не будет в обозримом будущем.
А посол Евросоюза в эфире молдавского телевидения рассказал и о том, что «западные партнёры» обязательно продолжат финансовую помощь Молдове. Но не просто так. Для получения помощи Кишинёв должен продемонстрировать свою готовность продолжить реформы, главные из которых – реформа юстиции и борьба с коррупцией, «а также реформы в сфере нормативной базы и в сфере энергетики». Все они должны быть выполнены и только после этого можно будет ожидать «макрофинансовую помощь» от «западных партнёров».
Но и это ещё не всё.
Должно быть, по словам посла, сотрудничество с Международным валютным фондом. Не будет очередной программы МВФ для Молдовы – не будет и финансовой помощи от ЕС.
Таковы они – «дружеские объятия» Запада.
Соб. корр. ФСК
На фото. Посол ЕС в Кишинёве Петер Михалко, источник – пресс-агентство IPN

Фонд Стратегической Культуры

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