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Посол ЕС в Белоруссии раскрыл детали новых санкций против Лукашенко
27 октября 2021, 12:50 • 125 • Политика
Белорусские власти обвиняются в организации миграционного кризиса
Власти Литвы и Польши неоднократно обвиняли президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации потока мигрантов через государственную границу с Евросоюзом. Периодически пограничникам даже удавалось задержать нелегалов из азиатских стран. Позже этой ситуацией заинтересовалась Германии – канцлер Ангела Меркель обещала решить проблему. В итоге ЕС принял решение наказать белорусский режим санкциями.
Против Лукашенко и его правительства вводится уже пятый пакет ограничений. Руководитель дипмиссии Евросоюза в Белоруссии Дирк Шюбель отметил, что санкции направлены против физических и юридических лиц, которые обвиняются в переправке нелегалов из Ближнего Востока.
Дипломат подчеркнул, что в Брюсселе рассматривают возможность введения еще одного пакета санкций против Минска. Он уточнил, что окончательное решение будет зависеть от поведения белорусских властей. В частности, сегодня под угрозой ограничений находятся калийное производство и национальный авиаперевозчик, компания "Белавиа".
По словам чиновника, европейские страны хотят добиться от Лукашенко исправления ситуации в Белоруссии, для чего и вводятся санкции. Посол ЕС считает, что власти удерживают политических заключенных и применяют насилие против белорусов.
Напомним, ранее политолог Сергей Чалый представил противникам Александра Лукашенко план действий во время конституционного референдума. Эксперт призвал белорусов показать режиму свое единство.
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