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Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны

26 июля 2019, 14:39  •  143 • Украина
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире.
 
©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

«Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг», — сказал он.

Вместе с этим он выразил мнение, что Украина намного привлекательнее, чем «тот имидж, который вокруг неё сейчас сформировался».

Также посол назвал перечень приоритетов для новой украинской власти. В этот список входят: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю государства.

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