|
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
26 июля 2019, 14:39 • 143 • Украина
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире.
©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
«Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг», — сказал он.
Вместе с этим он выразил мнение, что Украина намного привлекательнее, чем «тот имидж, который вокруг неё сейчас сформировался».
Также посол назвал перечень приоритетов для новой украинской власти. В этот список входят: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что попавшие в украинскую власть иностранцы мечтают отобрать землю государства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июля 2019, 01:39
|
25 июля 2019, 19:24
|
20 июля 2019, 06:09
|
21 июля 2019, 01:24
|
24 июля 2019, 23:54
|
22 июля 2019, 13:09
|
24 июля 2019, 17:24