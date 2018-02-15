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Посол ЕС на Украине назвал условие, при котором отменят "безвиз"
15 февраля 2018, 00:09 • 290 • Политика
В ЕС пока не увидели причин для отмены безвизового режима с Украиной.
Посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли заявил, что пока нет оснований для отмены введенного в прошлом году "безвиза" с Украиной.
По его словам, требования к Киеву относительно безвизового режима проверяются на регулярной основе. Они касаются охраны границ, управления миграционными потоками, верховенства законов, а также реформирования других сфер, отметил он.
Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы получили возможность въезжать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Им доступен въезд на 90 дней в течение шести месяцев в туристических, семейных и предпринимательских целях.
Посол ЕС дал интервью изданию Realist.
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