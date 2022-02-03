Посол Британии в Кишинёве: в случае войны Молдову ждут тяжёлые времена

Стивен Фишер пообещал Молдавии обрушение торговли с Россией и наплыв беженцев

Судя по всему, Запад решил нагнетать панику не только на Украине, но и в Молдавии.

Посол Великобритании в Кишинёве Стивен Фишер дал интервью немецкому изданию Deutsche Welle, в котором рассказал о том, что ждёт Молдову в случае эскалации вооружённого конфликта в Восточной Европе.

В случае начала войны между Украиной и Россией Запад уже решил, какие антироссийские санкции будут введены, вот только эти санкции ударят не только (и не столько) по России, сколько по европейским странам, в том числе и по Молдавии, предупреждает британский посол. Торговые отношения между Молдавией и Россией обязательно пострадают, поскольку санкции будут «очень жёсткими», пообещал Стивен Фишер.

А ещё Молдове следует подготовиться к притоку тысяч беженцев, которые, по мнению британского дипломата, появятся на молдавских границах в случае начала войны на территории Украины. В вопрос, для чего украинцам бежать в нищую Молдавию, посол не вникал.

«Но есть ещё один фактор, о котором нельзя не упомянуть: Приднестровский регион и российские военные, которые там находятся нелегально. Вопрос в том, как отреагируют эти войска, если Россия нападёт на Украину? И из этого одного вопроса вытекает два следующих: первый касается международного права и суверенитета Республики Молдова, а второй – дееспособности находящихся на левом берегу Днестра российских войск в случае российского вторжения в Украину»,

– заявил дипломат.

Ну а дальше всё, что так любят повторять молдавские унионисты – нахождение оперативной группы российских войск на левом берегу Днестра незаконно, потому что левый берег – это молдавская территория, следовательно, российские военные должны немедленно покинуть её. Склад с боеприпасами в селе Кобасны давно пора было уничтожить, как представляющий большую опасность, а в случае чрезвычайного происшествия на этих складах отвечать за всё будет Россия, пригрозил посол. Но, по его мнению, сегодня представляют угрозу не столько старые снаряды, сколько российские военные.

«Что касается второго аспекта, то есть поведения российских военных на левом берегу Днестра в случае возможного российского вторжения в Украину, то здесь многое будет зависеть от тех, кто сейчас де-факто политически контролирует приднестровский регион. Поведение этих военных группировок будет зависеть от решений их начальства. Но нельзя не заметить, что они совсем рядом с одним из важнейших городов Украины – Одессой»,

– предупредил Фишер.

Вот только вряд ли одесситы побегут в Молдавию, скорее, подавляющее большинство с радостью встретят избавление Одессы от бандеровского ига.