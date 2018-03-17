Посол Белоруссии в Пекине предложил китайцам убрать иероглиф "русский" из названия его страны

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Посол Белоруссии в Пекине Кирилл Рудый начал кампанию по изменению написания названия его страны на китайском языке.

Избрание Си Цзиньпина председателем КНР еще на 5 лет - не единственная интересная новость, поступившая в последнее время из Поднебесной. Так, посол Белоруссии в Пекине Кирилл Рудый заявил, что в Китае стартовала кампания по изменению наименования его страны на национальном языке.

Официальное название страны государства Белоруссии на международной арене - Республика Беларусь. Многие белорусы считают именно это написание названия своей страны - Беларусь - предпочтительным.

Рудый взял на себя работу по доведению данной позиции до китайских граждан и официальных лиц. Сейчас название его страны пишется на китайском языке с помощью четырех иероглифов и переводится дословно как "Белая Россия". Это, считает посол, не отражает должным образом факт того, что Белоруссия или Беларусь является суверенным государством.

Потому он предлагает китайцам убрать из написания названия его страны иероглиф "русский", сократив его до трех знаков. Как должно выглядеть реформированное написание названия Беларуси Рудый продемонстрировал в своем микроблоге Twitter.

"Беларусь - не Белая Россия". В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" или "Белоруссия" на "Беларусь" (16.03.2018, Пекин). pic.twitter.com/kP5MjiAO7x — Кирилл Рудый (@kvrudy) 16 марта 2018 г.