Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СМИ: Если захочет, Россия легко может оставить США без системы GPS
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса...
Политики ругаются, капитал наживается: Британцы скупили половину еврооблигаций Р...
Депутатов Госдумы могут обязать блюсти специальный моральный кодекс
Главная / В мире

Посол Белоруссии в Пекине предложил китайцам убрать иероглиф "русский" из названия его страны

17 марта 2018, 11:24  •  147 • В мире
Посол Белоруссии в Пекине Кирилл Рудый начал кампанию по изменению написания названия его страны на китайском языке.
Избрание Си Цзиньпина председателем КНР еще на 5 лет - не единственная интересная новость, поступившая в последнее время из Поднебесной. Так, посол Белоруссии в Пекине Кирилл Рудый заявил, что в Китае стартовала кампания по изменению наименования его страны на национальном языке.
Официальное название страны государства Белоруссии на международной арене - Республика Беларусь. Многие белорусы считают именно это написание названия своей страны - Беларусь - предпочтительным.
Рудый взял на себя работу по доведению данной позиции до китайских граждан и официальных лиц. Сейчас название его страны пишется на китайском языке с помощью четырех иероглифов и переводится дословно как "Белая Россия". Это, считает посол, не отражает должным образом факт того, что Белоруссия или Беларусь является суверенным государством.
Потому он предлагает китайцам убрать из написания названия его страны иероглиф "русский", сократив его до трех знаков. Как должно выглядеть реформированное написание названия Беларуси Рудый продемонстрировал в своем микроблоге Twitter.
"Беларусь - не Белая Россия". В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с "Белая Россия" или "Белоруссия" на "Беларусь" (16.03.2018, Пекин). pic.twitter.com/kP5MjiAO7x
— Кирилл Рудый (@kvrudy) 16 марта 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

147
Источник
Похожие новости
16 марта 2018, 22:09
Без ответа от Лондона: СК возбудил дела по фактам убийства Глушкова и покушения на дочь Скрипаля в Великобритании
16 марта 2018, 15:54
Как воюют англосаксы: Вюрцбург и Сонгми
16 марта 2018, 12:24
100% пропаганды: почему западные СМИ не спешат обвинять США во вмешательстве в дела других стран

Загрузка...
16 марта 2018, 19:09
Эхо Скрипаля: Беглые олигархи из России вложились в армию телохранителей
16 марта 2018, 22:24
Меркель нашла "российские следы" в деле Скрипаля
17 марта 2018, 01:39
Не хочу рожать в этой стране: Савченко рассказала о планах стать мамой
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
14 марта 2018, 05:24
Ультиматум Британии: В три ночи весь виски превратится "в тыкву"
15 марта 2018, 04:09
Россия объяснила, чем аукнется высылка российских дипломатов для Британии
15 марта 2018, 07:24
Украинский газовый транзит ставит на "зеро"?
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.