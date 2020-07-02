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Посол Белоруссии раскрыл детали плана интеграции с Россией

02 июля 2020, 17:00  •  102 • Аналитика
Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко раскрыл некоторые подробности предложения России в рамках углубления союзной интеграции, полученного Минском в прошлом году.
В феврале минувшего года РФ направила Белоруссии документ, в котором предложила Минску отдать 95 процентов своих полномочий на наднациональный уровень в рамках процесса интеграции двух государств. О деталях данного плана рассказал посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко. Его слова приводит РБК.
Дипломат назвал предложение, сделанное российской стороной, полным «руки вверх». По его замечанию, документ предполагал, что Минск передаст всё наверх, оставив себе только некоторые пункты, к примеру, право именовать органы правопорядка милицией, а не полицией.
В качестве примера положительного опыта интеграции государств Семашко привел Евросоюз, в котором, по его оценкам, на наднациональный уровень вынесено лишь 18 процентов функций.
Единая валюта
Посол сообщил, что белорусские власти не исключают возможности введения единой валюты, однако соответствующее решение, по его словам, необходимо принимать, учитывая мнение и равноправие обеих стран. «Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом», - уточнил Семашко. Что до налогового и таможенного законодательства, то они в силу имеющихся экономических различий не могут быть переписаны под копирку, они могут быть только унифицированными, добавил дипломат.
В марте Минск приостановил работу по разработке дорожных карт по интеграции с Россией из-за нерешенного вопроса с ценами на поставки нефти. Изначально их планировали подписать в конце прошлого года, когда Договор о создании Союзного государства отмечал свое 20-летие.
Напомним, этот договор Россия и Белоруссия подписали 1999 году. В ходе переговоров по созданию Союзного государства Москва предлагала Минску сформировать двенадцать наднациональных органов. В частности, российская сторона ратовала за создание единой Счетной палаты, судебного, налогового, антимонопольного и таможенного органов. При этом речь велась о разработке дорожных карт по созданию единых органов, а не об их формировании.
Весной этого года белорусский лидер Александр Лукашенко высказался в поддержку идеи о создании единой валюты, однако последняя, по его словам, не должна быть российским или белорусским рублём.

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