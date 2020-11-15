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Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции
15 ноября 2020, 16:10 • 49 • Политика
Турецкие СМИ заявили об отзыве посла Азербайджана в Москве. Наказание якобы было озвучено после людоедского заявления дипломата о русских, хотя в Баку это упорно опровергают.
МИД Азербайджана опроверг информацию об отзыве своего посла в Москве Полада Бюльбюль-оглы. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое приводят азербайджанское издание Report.az.
Изначально информацию об отзыве дипломата сообщили турецкие СМИ. Напомним, на этой неделе Бюльбюль-оглы заявил, что присутствие турецких военных в Нагорном Карабахе не является необходимостью.
"Разговор не идёт о введении миротворцев, то есть солдат турецких, разговор идёт о техническом контроле за исполнением сторонами этого миротворческого заявления", - пояснил он в интервью РБК.
Также дипломат не увидел ничего необычного в том, что азербайджанская армия сбила российский самолёт в зоне конфликта. Он считает, что "на войне как на войне" и "всякое может быть", а Баку уже проводит расследование.
Как утверждало турецкое издание SuperHaber, высказывания дипломата якобы вызвали в Баку большой резонанс, что послужило основанием для его отзыва. Однако в МИД опровергли все сообщения.
В ведомстве подчеркнули, что такое решение принимает исключительно президент Азербайджана Ильхам Алиев. Впрочем, Полада Бюльбюль-оглы уже раскритиковал советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Как передаёт РИА ФАН, ранее президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев остались довольны тем, как соблюдается режим перемирия в Нагорном Карабахе. В рамках телефонных переговоров главы государств обсудили реализацию трёхстороннего соглашения на практике.
"Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и спокойствием на линии соприкосновения", - указано в заявлении.
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