Посол Азербайджана наказан после людоедского заявления о русских: Об отзыве заявили в Турции

МИД Азербайджана опроверг информацию об отзыве своего посла в Москве Полада Бюльбюль-оглы. Об этом говорится в заявлении ведомства, которое приводят азербайджанское издание Report.az.

Изначально информацию об отзыве дипломата сообщили турецкие СМИ. Напомним, на этой неделе Бюльбюль-оглы заявил, что присутствие турецких военных в Нагорном Карабахе не является необходимостью.

"Разговор не идёт о введении миротворцев, то есть солдат турецких, разговор идёт о техническом контроле за исполнением сторонами этого миротворческого заявления", - пояснил он в интервью РБК.

Также дипломат не увидел ничего необычного в том, что азербайджанская армия сбила российский самолёт в зоне конфликта. Он считает, что "на войне как на войне" и "всякое может быть", а Баку уже проводит расследование.

Как утверждало турецкое издание SuperHaber, высказывания дипломата якобы вызвали в Баку большой резонанс, что послужило основанием для его отзыва. Однако в МИД опровергли все сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение принимает исключительно президент Азербайджана Ильхам Алиев. Впрочем, Полада Бюльбюль-оглы уже раскритиковал советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как передаёт РИА ФАН, ранее президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев остались довольны тем, как соблюдается режим перемирия в Нагорном Карабахе. В рамках телефонных переговоров главы государств обсудили реализацию трёхстороннего соглашения на практике.

"Стороны выразили удовлетворение соблюдением режима прекращения огня и спокойствием на линии соприкосновения", - указано в заявлении.