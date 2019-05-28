Посол Австрии признался, что предпочитает передвигаться по Москве под землей

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер признался, что очень любит путешествовать по Москве на метро и пешком. По словам австрийского дипломата, за время его работы в России столица стала очень комфортным городом.

- Я достаточно часто езжу на метро – это очень комфортно, очень надежно. Или если недалеко, как сюда сейчас – от посольства пешком просто, люблю, - рассказал австрийский посол.

По его словам, за прошедшие 32 года, что он провел в России, Москва сильно изменилась. Если сравнивать её тогда и сейчас, то это будут два абсолютно разных города, сказал дипломат в интервью "Эхо Москвы".

Также Йоханнес Айгнер назвал свои любимые блюда русской кухни. Он отметил, что его семья, а особенно дети, без ума от русского борща и пельменей.