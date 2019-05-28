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Посол Австрии признался, что предпочитает передвигаться по Москве под землей

28 мая 2019, 00:54  •  12 • Политика
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро, и назвал свои любимые блюда русской кухни.
Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер признался, что очень любит путешествовать по Москве на метро и пешком. По словам австрийского дипломата, за время его работы в России столица стала очень комфортным городом.
- Я достаточно часто езжу на метро – это очень комфортно, очень надежно. Или если недалеко, как сюда сейчас – от посольства пешком просто, люблю, - рассказал австрийский посол.
По его словам, за прошедшие 32 года, что он провел в России, Москва сильно изменилась. Если сравнивать её тогда и сейчас, то это будут два абсолютно разных города, сказал дипломат в интервью "Эхо Москвы".
Также Йоханнес Айгнер назвал свои любимые блюда русской кухни. Он отметил, что его семья, а особенно дети, без ума от русского борща и пельменей.

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