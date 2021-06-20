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Посол Антонов заявил о главной задаче в отношениях России и США
20 июня 2021, 19:30 • 59 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов призвал к быстрой и качественной реализации договорённостей, достигнутых Владимиром Путиным и Джозефом Байденом во время их женевской встречи. Он назвал главной задачей обеспечение стратегической стабильности.
Также Антонов заявил, что Москва и Вашингтон планируют проводить консультации по стратегической стабильности. Стороны планируют оперативно определиться по формату и времени этих мероприятий.
Достигнутые договорённости между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом по стратегической стабильности, по словам Анатолия Антонова, станут главной задачей отношений между Россией и США на ближайшее время.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне напряжения дипломатических отношений между странами. После саммита Россия - США в Женеве, в ходе которого было заявлено о восстановлении работы посольств, Антонов заявил, что ему предстоит решить массу накопившихся за последнее время дел.
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