Посол Антонов заявил о главной задаче в отношениях России и США

Посол России в США Анатолий Антонов призвал к быстрой и качественной реализации договорённостей, достигнутых Владимиром Путиным и Джозефом Байденом во время их женевской встречи. Он назвал главной задачей обеспечение стратегической стабильности.

Также Антонов заявил, что Москва и Вашингтон планируют проводить консультации по стратегической стабильности. Стороны планируют оперативно определиться по формату и времени этих мероприятий.

Достигнутые договорённости между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом по стратегической стабильности, по словам Анатолия Антонова, станут главной задачей отношений между Россией и США на ближайшее время.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне напряжения дипломатических отношений между странами. После саммита Россия - США в Женеве, в ходе которого было заявлено о восстановлении работы посольств, Антонов заявил, что ему предстоит решить массу накопившихся за последнее время дел.