Посол Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты развязали против России визовую войну. Об этом заявил в среду на встрече с журналистами посол России в США Анатолий Антонов.

"Американская сторона развязала против нас визовую войну", - подчеркнул российский дипломат. При этом он уточнил, что публично комментировать данную проблематику его вынудили действия должностных лиц США, которые перенесли обсуждение двусторонних визовых сложностей в плоскость общественной полемики. "Вообще, мы не являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме", - сказал Антонов.

В связи с этим он категорически опроверг утверждения об отказе России выдать визы американским учителям, работающим в Москве. "То, что Россия отказала в визах учителям - это ложь, ни одного отказа сделано не было, - подчеркнул посол. - Появившаяся вчера статья "Нью-Йорк таймс" вызывает большое огорчение, я к вашим коллегам американским хотел бы обратиться: где компетентность, где честность, где порядочность? Почему публикуются ложные новости? Вчерашняя статья вся соткана из лживых утверждений в отношении истинной позиции Российской Федерации, в отношении министерства иностранных дел и российского посольства". "Если бы американские коллеги обратились к нам за разъяснениями, мы были бы рады с ними встретиться и объяснить им", - добавил он.

Как рассказал посол, США после выдворения в 2018 году большой группы российских дипломатов и членов их семей фактически установили систему визовых разменов с Россией. "Они ввели систему разменов: за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, за каждого сотрудника административно-технического состава мы также должны будем давать визу американцу. Что ж, это решение американской стороны, хотя я твердо убежден, что мои коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают серьезные трудности от того, что нам не хватает дипломатического состава, административно-технического состава для решения главной проблемы - выправления российско-американских отношений", - заявил Антонов.

"Несколько раз я ходил в Госдепартамент, мои коллеги ходили в Госдепартамент, мы предлагали различного рода развязки, - рассказал Антонов. - Очень простой вариант, понятный всем: давайте выведем административно-технический состав из системы разменов. А что такое административно-технический состав? Это учителя, подчеркну, это повара, садовники, водители". Однако, по словам российского посла, готовности к таким развязкам у американской стороны нет.

Политика нажима

Политика давления Соединенных Штатов на российскую сторону в визовом вопросе не даст результатов, считает Антонов.

"В последние недели мы сталкиваемся с ситуацией, когда при решении даже визовых схем мы выдаем американцам визы, а они - нет. Это заставляет нас задуматься очень серьезно о возможных наших дальнейших шагах", - сказал он. "Используются информационные средства, чтобы просто надавить на нас, выломать нам руки, заставить нас двигаться вперед без ожидания, без расчета на то, что мы получим какую-то взаимность с американской стороны", - добавил российский дипломат.

"Это нечестно, некорректно, и вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты", - подчеркнул Антонов.

"Недавно в Госдепартаменте в беседе с одним из высокопоставленных сотрудников я предложил вариант: а что будет, если российская сторона сделает жест доброй воли и смягчит свою позицию в вопросе выдачи виз административно-техническому составу, можем ли мы ожидать какой-то взаимности с американской стороны? Вы знаете, ответ меня просто поразил: "Нет, вы обязаны выдать визы нашим сотрудникам, что касается озабоченности российской стороны, то мы, может быть, рассмотрим эту возможность осенью". Вопрос: непонятно, почему осенью, и еще раз - может быть", - рассказал он.

"Никакой готовности к каким-то развязкам нет", - отметил Антонов. "Мы заинтересованы в нормальных, прагматичных отношениях с Соединенными Штатами Америки, мы заинтересованы в нормальной ситуации в области визовых проблем, мы готовы к движению, неоднократно предлагали несколько вариантов американской стороне", - подчеркнул он. "Но можем ли мы рассчитывать на взаимность с американской стороны? А ответа здесь никакого нет", - добавил дипломат. По его словам, следующий шаг должна сделать именно американская сторона.