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Посол Антонов уличил американского сенатора в призыве к столкновению ядерных держав

06 марта 2022, 08:35  •  89 • Политика
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными и рискованными и призвал к налаживанию диалога.
Антироссийские заявления в США достигли абсурда, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее конгрессмен Рик Скотт, по сути, призвал к непосредственному военному столкновению между двумя странами, заявив, что власти США должны рассмотреть ввод войск на территорию Украины как одно из возможных действий. По его мнению, нельзя отказываться сразу ни от каких вариантов.
В ответ на это русский дипломат резонно заметил, что речь вообще-то идёт о двух крупнейших ядерных державах. Вмешательство американцев в действия России на Украине могут обернуться последствиями, беспрецедентными по своему масштабу, подчеркнул он. Антонов предположил, что заокеанские политики вообще не полностью осознают, о чём говорят.
Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главноекрайне рискованными для международной безопасности,
- цитируют русского дипломата "РИА Новости".
Вместе с тем Антонов подчеркнул, что готов встречаться с любым политиком в США из обеих палат конгресса, чтобы обсудить способы укрепления стратегической стабильности.

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