По мнению посла России в Вашингтоне, у администрации Байдена "есть все ресурсы", чтобы стимулировать Украину выполнять минские соглашения. Анатолий Антонов напомнил, что они имеют обязывающий характер

Россия призывает США оказать влияние на Украину с целью выполнения страной минских соглашений. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сказал в интервью изданию Newsweek, материал увидел свет в пятницу, 17 декабря.

Дипломат отдельно отметил, что минские соглашения являются неоспоримой основой для разрешения ситуации и их ревизия недопустима. Антонов уверен, что у США "есть все ресурсы, что простимулировать Владимира Зеленского к имплементации (фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне – примечание Царьград) минских соглашений. Посол России в США напомнил, что они были утверждены соответствующей резолюций Совета безопасности ООН, а потому носят обязывающий характер.

Антонов указал на то, что даже американские эксперты стали говорить об открытом саботаже этих договорённостей со стороны Киева. За океаном отмечают, что украинские власти не хотят вести прямой диалог с Донецком и Луганском.

Ранее администрация американского лидера Джо Байдена заявила, что напряжённость вокруг Украины необходимо преодолевать на уровне дипломатии, а значит, минский процесс необходимо активизировать.