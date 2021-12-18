Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прок...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Русский адмирал выступил с предупреждением по Украине: "Нам бы не провалить...
Главная / Политика

Посол Антонов указал на роль США в выполнении Украиной минских соглашений

18 декабря 2021, 05:15  •  76 • Политика
По мнению посла России в Вашингтоне, у администрации Байдена "есть все ресурсы", чтобы стимулировать Украину выполнять минские соглашения. Анатолий Антонов напомнил, что они имеют обязывающий характер
Россия призывает США оказать влияние на Украину с целью выполнения страной минских соглашений. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сказал в интервью изданию Newsweek, материал увидел свет в пятницу, 17 декабря.
Дипломат отдельно отметил, что минские соглашения являются неоспоримой основой для разрешения ситуации и их ревизия недопустима. Антонов уверен, что у США "есть все ресурсы, что простимулировать Владимира Зеленского к имплементации (фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне – примечание Царьград) минских соглашений. Посол России в США напомнил, что они были утверждены соответствующей резолюций Совета безопасности ООН, а потому носят обязывающий характер.
Антонов указал на то, что даже американские эксперты стали говорить об открытом саботаже этих договорённостей со стороны Киева. За океаном отмечают, что украинские власти не хотят вести прямой диалог с Донецком и Луганском.
Ранее администрация американского лидера Джо Байдена заявила, что напряжённость вокруг Украины необходимо преодолевать на уровне дипломатии, а значит, минский процесс необходимо активизировать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



76
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 01:10
Проявились подлинные "страны-изгои" - США и Украина
18 декабря 2021, 01:10
"Объясним популярно". Что хочет сказать Западу Москва испытаниями "Цирконов"
18 декабря 2021, 01:10
"Люди в депрессии, растёт протест": Радующемуся Силуанову дали совет о деньгах
18 декабря 2021, 02:55
От новости о допросе до билета - четверть часа: Порошенко спешно покинул Украину
18 декабря 2021, 01:45
Экс-супруга Никиты Белых со скандалом ушла из КПРФ
18 декабря 2021, 02:55
НАТО и Украину используют втёмную. "Видны чёткие аналогии с 1941-м" - Кнутов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 08:35
Украина создаёт отряды «фольксштурм»
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
15 декабря 2021, 08:25
Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты
14 декабря 2021, 00:20
Польский посол доходчиво объяснил Украине, почему ей не место в ЕС
17 декабря 2021, 06:30
«Такую деградацию государства сложно представить»: Глава украинской разведки и скандальный экс-замминистра МВД живут вместе
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.