Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями

Группа из 27 русских дипломатов вместе с семьями покинет США. Как подчеркнул посол Антонов, наших сотрудников выгоняют.

Во вторник, 30 ноября, группа из 27 дипломатов из России должна будет покинуть США вместе с семьями, сообщил посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. Заявление Антонов сделал в эфире "Соловьёв LIVE" на YouTube.

Посол России подчеркнул: "дипломатов выгоняют". Кроме того, добавил, что 30 ноября ещё 27 дипломатов с семьями оставят Штаты.

Проблема ещё и в политике разделения русских семей, которую сегодня проводят США, продолжил Антонов. Супруги наших дипломатов не получают аккредитацию, а дети сталкиваются с неодобрением виз. При этом совершенно ясно, что США декларируют традиционные ценности и всегда бережно относятся к семьям. Но не в случае русских.