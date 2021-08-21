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Посол Антонов резко высказался о новых санкциях США

21 августа 2021, 02:05  •  70 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов резко высказался о новых американских санкциях против "Северного потока - 2". Он считает, что это целенаправленный "подрыв" отношений с Москвой.
Президент США Джо Байден издал указ, который позволяет вводить санкции, связанные с "определёнными энергетическими проектами России". Под них подпадает и "Северный поток - 2".
В беседе с журналистами Антонов напомнил, что Вашингтон "с самого начала" препятствовал нормальному энергетическому сотрудничеству России и Европы. Американцы действуют в одностороннем порядке. Их решения против "Северного потока - 2" являются нарушением международного права, а также противоречат принципу свободных рыночных отношений, заявил русский посол.
"Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - убеждён он.
По словам дипломата, Вашингтон по-прежнему двигается в сторону "подрыва" отношений с Россией, не оценивая возможные последствия. Шаги США Антонов назвал неконструктивными, а повод для введения новых санкций - надуманным.

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