Посол Антонов попросил правозащитников помочь летчику Ярошенко

Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой помочь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в американской тюрьме.

Ярошенко был осужден в Соединенных Штатах в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина на американскую территорию.

«Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам», — говорится в открытом письме Антонова, опубликованном на странице российского дипведомства в Facebook.

Дипломат назвал дело против Ярошенко провокацией, устроенной агентами под прикрытием, которые склоняли не владеющего английским языком россиянина к перевозке наркотиков.

Посол подчеркнул, что Ярошенко страдает от «многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья».

Кроме того, Антонов напомнил что российский летчик трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, однако его просьбы были «необоснованно отклонены».

Письмо адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.

В мае Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровья. В частности, россиянин сообщал о проблемах с желудком и ногой. Летом супруга летчика заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.

Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября власти США в очередной раз отказали Москве в передаче осужденного летчика, «исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений».

30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о намерении направить обращение властям США с просьбой о помиловании Ярошенко. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали прекратить издевательства над летчиком и вернуть его на родину.