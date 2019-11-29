Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффекти...
Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским "майданом"
Какое оружие Россия продаёт в США?
Копируют Францию? Германия не хочет конфликтовать с США из-за ракет средней и ме...
Главная / Политика

Посол Антонов попросил правозащитников помочь летчику Ярошенко

29 ноября 2019, 09:39  •  68 • Политика
Посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой помочь российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему заключение в американской тюрьме.
Ярошенко был осужден в Соединенных Штатах в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина на американскую территорию.
«Мы призываем вас рассмотреть дело господина Ярошенко и оказать любую помощь по его медицинским и юридическим вопросам», — говорится в открытом письме Антонова, опубликованном на странице российского дипведомства в Facebook.
Дипломат назвал дело против Ярошенко провокацией, устроенной агентами под прикрытием, которые склоняли не владеющего английским языком россиянина к перевозке наркотиков.
Посол подчеркнул, что Ярошенко страдает от «многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья».
Кроме того, Антонов напомнил что российский летчик трижды ходатайствовал о переводе в Россию для отбытия там оставшегося срока наказания в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц, однако его просьбы были «необоснованно отклонены».
Письмо адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.
В мае Ярошенко жаловался на ухудшение состояния здоровья. В частности, россиянин сообщал о проблемах с желудком и ногой. Летом супруга летчика заявила, что в американской тюрьме ее мужу не оказывается медицинская помощь.
Российские власти и родные летчика неоднократно просили передать его на родину. 28 октября власти США в очередной раз отказали Москве в передаче осужденного летчика, «исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений».
30 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о намерении направить обращение властям США с просьбой о помиловании Ярошенко. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве потребовали прекратить издевательства над летчиком и вернуть его на родину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
28 ноября 2019, 23:54
В аптеках плацебо вместо лекарств за те же деньги? Делягин объяснил, что кроется за отменой сертификации лекарств
28 ноября 2019, 15:24
Захарова: ситуация в зоне действия российско-турецкого меморандума меняется каждый час
28 ноября 2019, 14:09
"Об этом всё время просят люди": Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
29 ноября 2019, 03:09
Насильник мил не будет: закон о домашнем насилии перепишут заново
29 ноября 2019, 09:39
"Кто видел НЛО над нашим городом?": Полёт ракеты "Тополь-М" приняли за корабль пришельцев - фото
28 ноября 2019, 23:54
В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 ноября 2019, 03:09
Польский экс-министр: "20 лет назад российская армия существовала только на бума...
29 ноября 2019, 06:24
Славянск слушает Газманова и посылает мэрию куда подальше (Руслан Осташко)
29 ноября 2019, 02:54
«Он бы меня просто переехал»: в Ростовской области глава города, предположительно, «п...
29 ноября 2019, 03:09
Заявление Макрона по РСМД подтвердило, что мозг НАТО не работает - Пушков
29 ноября 2019, 04:24
Украинская делегация прервала доклад депутата Госдумы от Крыма на форуме ООН в Женеве
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 21:39
За украденными унитазами военные скрывают от украинцев неудобную правду о сделке с французами
27 ноября 2019, 15:09
«Выпад авангарда»: четыре страны потребовали от России предоставить Украине доступ к Азовскому морю
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
28 ноября 2019, 01:09
"Надоели говорящие пиджаки": Правда от Поклонской взбудоражила жителей России
23 ноября 2019, 07:24
"Лукашенко в отчаянии". США объявили войну за Белоруссию (Telegram. Обзор)
25 ноября 2019, 11:24
Отравили?!
23 ноября 2019, 13:54
"Новых вертолётов нет, из самолётов - только один": Леонков сравнил перевооружение в России и США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.