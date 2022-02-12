Посол Антонов отметил необоснованность обвинений РФ в скором нападении на Украину

Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», обвиняя Россию в подготовке нападения на Украину в дни проведения зимней Олимпиады в Пекине, заявил в субботу, 12 февраля, посол России в США Анатолий Антонов изданию Newsweek.

«Комментарии политиков о том, что Россия нападет на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает пускать пыль в глаза, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — приводит ответ дипломата Facebook российской дипмиссии в США.

Посол добавил, что даже местные обозреватели отмечают резкое снижение доверия американских граждан к подобным голословным утверждениям.

«В свою очередь, российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», — подчеркнул Антонов.

Разговоры о планах эскалации вокруг Украины являются инсинуациями и лживыми новостями, о чем неоднократно заявлял Антонов. Он также отметил, что постоянно сталкивается с необходимостью опровергать подобные обвинения при общении с американскими властями. Каждый раз, по словам российского посла, подобные разговоры он начинает с улыбкой, объясняя западным партнерам, что «ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра Россия не нападет на Украину», после чего предлагает «разговаривать о серьезных вещах».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. Как подчеркивала российская сторона, подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что заявления США о якобы подготовке наступления России на Украину делаются с целью создания информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности.

11 февраля Министерство иностранных дел России представило примеры публикаций в западных СМИ, которые в рамках масштабной дезинформационной кампании способствуют распространению тезиса о «готовящемся вторжении России на Украину». В российском МИДе уверены, что власти западных стран и СМИ работают сообща ради нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины, используя массированные вбросы ложной информации в геополитических интересах.